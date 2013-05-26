全球航运：波罗的海乾散货运价指数微跌，因巴拿马型船舶活动减弱

路透5月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因巴拿马型船只运输活动更趋疲软。

波罗的海乾散货运价指数 跌2点，或0.24%，至826点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点或1.04%，至854点。日均获利下降77美元至6,801美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。