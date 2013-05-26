版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 26日 星期日 10:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数微跌，因巴拿马型船舶活动减弱

路透5月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因巴拿马型船只运输活动更趋疲软。

波罗的海乾散货运价指数 跌2点，或0.24%，至826点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点或1.04%，至854点。日均获利下降77美元至6,801美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

但波罗的海海岬型船运价指数 升11点或0.82%至1,350点。日均获利上升59美元至5,271美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐