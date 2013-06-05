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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 06:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和巴拿马型船运价走低

路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型和巴拿马型船运价走低。

波罗的海乾散货运价指数 跌4点，或0.5%，至801点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点或1.03%，至768点。日均获利下降63美元至6,113美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点或0.22%至1,335点。日均获利下降9美元至5,206美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。 (完) (翻译 张荻 审校 郑茵)
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