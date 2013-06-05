全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和巴拿马型船运价走低

路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型和巴拿马型船运价走低。

波罗的海乾散货运价指数 跌4点，或0.5%，至801点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点或1.03%，至768点。日均获利下降63美元至6,113美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。