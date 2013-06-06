全球航运：波罗的海乾散货运价指数反弹，因海岬型船运价上涨

路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四在连跌19日后反弹，因海岬型船运价上涨。

波罗的海乾散货运价指数 上升5点，或0.62%，至806点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬9点或0.67%至1,344点。日均获利增加143美元至5,349美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。