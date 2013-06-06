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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 06:18 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数反弹，因海岬型船运价上涨

路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四在连跌19日后反弹，因海岬型船运价上涨。

波罗的海乾散货运价指数 上升5点，或0.62%，至806点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬9点或0.67%至1,344点。日均获利增加143美元至5,349美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点或0.52%，至764点。日均获利下降31美元至6,082美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (翻译 张荻 审校 徐文焰)
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