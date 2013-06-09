全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第二日随海岬型船运费上涨

路透6月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第二天上涨，跟随海岬型船运价涨势。

波罗的海乾散货运价指数 上升6点，或0.74%，至812点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬8点或0.6%至1,352点。日均获利增加145美元至5,494美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。