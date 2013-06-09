全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第二日随海岬型船运费上涨

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
路透6月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第二天上涨，跟随海岬型船运价涨势。
波罗的海乾散货运价指数 上升6点，或0.74%，至812点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬8点或0.6%至1,352点。日均获利增加145美元至5,494美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于至764点。日均获利下降4美元至6,078美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 徐文焰；; 审校 隋芬)
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
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