全球航运：波罗的海乾散货运价指数劲升逾3%，大西洋航线升温支撑市场

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透6月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四劲升逾3%，大西洋航线船运活动增加推动海岬型和巴拿马型船运费上涨。
波罗的海乾散货运价指数 上涨26点，或3.07%，至873点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬57点或3.99%至1,484点。日均获利增加676美元至6,976美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升25点或3.09%，至833点。日均获利上升200美元至6,637美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“由于铁矿石价格仍处于下降趋势，我们仍预期交易量将维持坚挺，因此海岬型船的费率料将继续走高，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中写道。
“进入2013年下半年，巴西出口增加应能进一步支撑现货市场。”(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。