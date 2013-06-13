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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 06:35 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数劲升逾3%，大西洋航线升温支撑市场

路透6月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四劲升逾3%，大西洋航线船运活动增加推动海岬型和巴拿马型船运费上涨。

波罗的海乾散货运价指数 上涨26点，或3.07%，至873点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬57点或3.99%至1,484点。日均获利增加676美元至6,976美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升25点或3.09%，至833点。日均获利上升200美元至6,637美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“由于铁矿石价格仍处于下降趋势，我们仍预期交易量将维持坚挺，因此海岬型船的费率料将继续走高，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中写道。

“进入2013年下半年，巴西出口增加应能进一步支撑现货市场。”(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
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