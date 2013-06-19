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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 07:11 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因海岬型船和巴拿马型船运费上扬

路透6月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三继续上涨，因海岬型船和巴拿马型船运费均攀升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨33点或3.43%至995点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬83点或4.96%至1,757点。日均获利增加946美元至10,306美元，为今年最高。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“澳洲现货铁矿石需求上升，因必和必拓和力拓等矿商降价，售价每吨比中国国内价格低逾20美元，”Global Hunter Securities在一份报告中称。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点或1.91%，至909。日均获利上升133美元至7,240美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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