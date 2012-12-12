全球航运: 波罗的海干散货运价指数续跌,受海岬型船费率下滑拖累

路透12月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二续跌,因受海岬型船费率下滑拖累.

波罗的海乾散货运价指数下跌3.95%至900点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下滑6.24%至1,652点,日均获利下跌1,186美元至10,023美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型船费率在持续下降,因中国对铁矿石买兴降温.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1.51%,日均获利下滑116美元至7,263美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.