全球航运: 波罗的海干散货运价指数跌逾8%,海岬型船费率重挫

路透12月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续跌,因受海岬型船费率下滑拖累.

波罗的海乾散货运价指数下跌8.22%至826点,为今年最大百分比跌幅.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下滑12.47%至1,446点,创出今年以来的最大百分比跌幅.日均获利下跌2,399美元至7,624,为今年第二大跌幅.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"由于船只数量保持增长,尤其是铁矿石贸易受中国经济成长放缓的影响,所以预计近期市场不会走稳或者出现改善,"船只经纪商Fearnleys表示.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2.19%,日均获利下滑163美元至7,100美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.