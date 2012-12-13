全球航运: 波罗的海干散货运价指数下滑,海岬型指数延续跌势

波罗的海乾散货运价指数下跌3.27%至799点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下滑2.47%至1,407点,日均获利下跌731美元至6,893美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型指数周三挫跌约12.4%,受大西洋运价下跌影响.

铁矿石价格触及7月以来最高,因中国钢铁制造商填补库存,但疲弱钢铁价格可能限制该原料的涨势.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2.57%,日均获利下滑181美元至6,919美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.