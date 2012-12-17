全球航运: 海岬型和巴拿马型运价疲弱,拖累整体波罗的海运价指数

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑,海岬型和巴拿马型运价下跌.
波罗的海乾散货运价指数下跌2.3%至766点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 下滑2.57%至1,403点,日均获利下跌394美元至6,239美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石现货价格触及五个月高点每吨130美元,因全球主要买家中国的交易商预定船货数量增加,因预期钢铁厂最快下一季就需要补充这项原料.
RS Platou Markets在报告中称,巴西铁矿石现货供应短缺,也协助推高了铁矿石价格.
"缺乏来自巴西的船货,导致船运商向大西洋北方寻求供应,进而使得往来大西洋的海岬型运价崩跌,"RS Platou称.
但RS Platou指出,太平洋海岬型船运价周五跳升,因澳洲的船运活动增加.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2.86%,日均获利下滑191美元至6,469美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
灵便型船舶日均获利涨3美元至6,546美元.超灵便型船舶日均获利则下滑24美元至7,761美元.(完) (编译 王冠中; 审校 李爽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。