全球航运: 海岬型和巴拿马型运价疲弱,拖累整体波罗的海运价指数

路透12月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑,海岬型和巴拿马型运价下跌.

波罗的海乾散货运价指数下跌2.3%至766点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下滑2.57%至1,403点,日均获利下跌394美元至6,239美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石现货价格触及五个月高点每吨130美元,因全球主要买家中国的交易商预定船货数量增加,因预期钢铁厂最快下一季就需要补充这项原料.

RS Platou Markets在报告中称,巴西铁矿石现货供应短缺,也协助推高了铁矿石价格.

"缺乏来自巴西的船货,导致船运商向大西洋北方寻求供应,进而使得往来大西洋的海岬型运价崩跌,"RS Platou称.

但RS Platou指出,太平洋海岬型船运价周五跳升,因澳洲的船运活动增加.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2.86%,日均获利下滑191美元至6,469美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.