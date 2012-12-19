全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌15日,海岬型和巴拿马型需求减少

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路透12月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑,为连续第15个交易日走跌,对海岬型和巴拿马型船运的需求减少.

波罗的海乾散货运价指数下跌23点或3.1%,至720点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3.53%至765点,日均获利下滑223美元至6,069美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

"太平洋船运活动再次引领跌势,因缺乏新的需求,且过剩的船舶供应超过了市场所能负荷,"希腊船舶经纪商Intermodal在报告中称.

波罗的海海岬型船运价指数 下滑6.24%至1,233点,日均获利下跌585美元至5,032美元,中国铁矿石需求减少.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.