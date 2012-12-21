全球航运: 波罗的海乾散货运价指数续跌,因船运活动有限

路透12月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑,为连续第16个交易日走跌,因原材料需求疲软导致船运活动有限.

波罗的海乾散货运价指数下跌12点或1.67%,至708点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.该指数今年至今已经下挫逾59点.

波罗的海海岬型船运价指数 下滑0.57%至1,226点.该型船舶日均获利跌至4,861美元,为9月末以来最低.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

分析师认为,海岬型船舶费率下降是乾散货运价指数下滑的主要拖累因素.海岬型船舶费率一个月来已经挫跌逾70%.

该型船舶费率下降主要归因于中国钢厂对铁矿石的需求减弱.铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一.

中国钢厂一直在大举削减库存,因为寒冷天气压制建筑业活动,年底前钢铁需求通常下滑.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4.05%至734点,日均获利下滑249美元至5,820美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

由于船舶供应增幅超过大宗商品需求增幅,分析师预计2013年巴拿马型船运市场料依然承压.