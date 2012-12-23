全球航运: 波罗的海乾散货运价指数下跌,因费率持续低迷

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透12月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑,运力过剩导致运费持续低迷.
波罗的海乾散货运价指数下跌1.13%,至700点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.该指数本周累计下挫逾10%.
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3.27%,日均获利下滑198美元至5,622美元,创下10月中旬以来的最低水平.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
波罗的海海岬型船运价指数 上升0.16%至1,228点.该型船舶日均获利跌47美元至4,814美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
灵便型船舶日均获利上升15美元至6,587美元.超灵便型船舶日均获利则下滑36美元至7,654美元.
船舶供应增长速度最近一直超过大宗商品需求,预计未来数月将压制乾散货运价.
"2013年乾散货运市场形势不会很好,但实货市场的表现将好于目前纸货市场走势所反映的预期前景,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中指出.
乾散货运价指数今年至今已经下挫约60%.(完)
(编译 张涛; 审校 王兴亚)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。