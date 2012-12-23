全球航运: 波罗的海乾散货运价指数下跌,因费率持续低迷

路透12月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑,运力过剩导致运费持续低迷.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.13%,至700点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.该指数本周累计下挫逾10%.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3.27%,日均获利下滑198美元至5,622美元,创下10月中旬以来的最低水平.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

波罗的海海岬型船运价指数 上升0.16%至1,228点.该型船舶日均获利跌47美元至4,814美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶日均获利上升15美元至6,587美元.超灵便型船舶日均获利则下滑36美元至7,654美元.

船舶供应增长速度最近一直超过大宗商品需求,预计未来数月将压制乾散货运价.

"2013年乾散货运市场形势不会很好,但实货市场的表现将好于目前纸货市场走势所反映的预期前景,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中指出.

乾散货运价指数今年至今已经下挫约60%.(完)