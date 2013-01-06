全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上涨,因海岬型船舶运费走高

路透1月4日--- - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨,因太平洋船运活动增加提振海岬型船舶运费.

波罗的海乾散货运价指数上涨6点或0.86%,至706点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

一段时期以来船舶运输供应增长超过大宗商品的运输需求,且未来几个月仍将限制干散货运价的涨幅.

"干散货运市场的基本面仍然颇具挑战性,但如果中国的刺激举措促进需求且供应增长放缓,那么仍有改善的可能,"Jefferies分析师Douglas Mavrinac在一份报告中说.

波罗的海海岬型船运价指数 上升31点或2.47%至1,285点.该型船舶日均获利升276美元至5,249美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点或0.74%,至670点,日均获利下滑48美元至5,300美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.(完)