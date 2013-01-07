全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连涨三日,因海岬型船运费走高

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指 周一连续第三个交易日上涨,因海岬型船舶运费上涨.
波罗的海乾散货运价指数攀升6点或约0.9%,至712点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 跃升2.65%至1,319点,上升34点.日均获利上升239美元,至5,488美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.
"铁矿石价格强劲,令人预期钢厂会补充库存,从而可能提振干散货运价,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.
波罗的海巴拿马型船运价指数 周一持平于670点.日均获利微升1美元至5,301美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.(完) (编译 王丽鑫; 审校 王兴亚)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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