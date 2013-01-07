全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连涨三日,因海岬型船运费走高

路透1月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指 周一连续第三个交易日上涨,因海岬型船舶运费上涨.

波罗的海乾散货运价指数攀升6点或约0.9%,至712点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 跃升2.65%至1,319点,上升34点.日均获利上升239美元,至5,488美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

"铁矿石价格强劲,令人预期钢厂会补充库存,从而可能提振干散货运价,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.