全球航运: 波罗的海干散货运价指数连续第四个交易日上扬

路透1月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第四个交易日上涨,因海岬型船舶运费进一步走高.

波罗的海乾散货运价指数上涨22点或约3%,至734点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 跳涨5.08%至1,386点.该型船舶日均获利升12%或669美元至6,157美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

铁矿石现货价格涨至将近15个月高点,自上月以来一路上涨,并有可能延续下去,因现货供应有限,同时主要买家中国冀望经济复苏将提振钢铁需求,因而增加库存储备.

"我们认为巴拿马型船舶运费近期不会获得明显支撑,不过...干散货运输通常都会在每年1月激增,因船主通常会将大量12月的运输推迟至1月."Commodore Research周二研究报告中称.

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬1.79%,至682点,日均获利上扬100美元至5,401美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

超灵便型船舶日均获利上升7美元至7,736美元.灵便型船舶日均获利下降7美元至6,577美元.(完)