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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 07:50 BJT

全球航运: 波罗的海干散货运价指数连升六日,因巴拿马型船舶运费上涨

路透1月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连续第六个交易日上涨,因巴拿马型船舶运费上涨.

波罗的海乾散货运价指数上涨8点或逾1%,至751点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数 飙升5.16%,至754点.日均获利上升301美元至5,978美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

船舶经纪公司BRS在报告中称,"新年以来大西洋的(巴拿马型船舶)询价很多."

波罗的海海岬型船运价指数 下跌1.23%至1,367点.日均获利下降59美元至6,123美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

超灵便型船舶日均获利上升22美元至7,773美元.灵便型船舶日均获利仍持平于6,586美元.(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)

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