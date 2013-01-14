全球航运: 波罗的海干散货运价指数连涨八日,巴拿马与海岬型船运费持稳

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第八个交易日上涨,巴拿马型与海岬型船运费依然持稳.
波罗的海乾散货运价指数上涨2点至762点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨0.17%,至774点.日均获利上升11美元至6,134美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
波罗的海海岬型船运价指数 上升3点至1,370点.日均获利增加29美元至6,242美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
超灵便型船舶日均获利下降21美元至7,770美元.灵便型船舶日均获利则升54美元,至6,721美元.(完) (编译 徐文焰; 审校 王丽鑫)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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