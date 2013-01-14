全球航运: 波罗的海干散货运价指数连涨八日,巴拿马与海岬型船运费持稳

路透1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第八个交易日上涨,巴拿马型与海岬型船运费依然持稳.

波罗的海乾散货运价指数上涨2点至762点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨0.17%,至774点.日均获利上升11美元至6,134美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

波罗的海海岬型船运价指数 上升3点至1,370点.日均获利增加29美元至6,242美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.