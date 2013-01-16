全球航运: 波罗的海干散货运价指数第10日上涨,海岬型船运需求激增

路透1月16日--- - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第10个交易日上涨,因海岬型船运需求激升.

波罗的海乾散货运价指数上涨16点或2.09%,至781点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 上扬66点或4.84%,至1,431点.日均获利增加671美元或1.62%,至7,024美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"(海岬型船运)信号好坏不一,但总体趋势正面,大西洋船运活动一路领先..."船运经纪公司Fearnleys在一周报告中称.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降14点,至754点.日均获利下降114美元至5,974美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

超灵便型船舶日均获利下降22美元至7,719美元.灵便型船舶日均获利则升46美元,至6,815美元.(完)