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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 06:53 BJT

全球航运: 波罗的海干散货运价指数下跌,受累海岬型及巴拿马型船费率走软

路透1月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌,因海岬型及巴拿马型船舶费率下滑.

波罗的海乾散货运价指数下跌8点或约1%,至817点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"(中国)出台进一步刺激政策,加上相对较低的商品库存,或将为乾散货需求提供温和支撑,"富国银行分析师Michael Webber在周报中称.

"尽管我们仍预计2013年大部分时间运力供应过剩将令运费保持相对疲软,但中国经济力道增强或为干散货在2014年晚期及以后出现更加持续的改善奠定基础."

波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点或0.8%,至1,564点.日均获利减少230美元,至8,431美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌2点,至727点.日均获利下降21美元至5,757美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

超灵便型船舶日均获利下降85美元至7,459美元.灵便型船舶日均获利则升28美元,至7,143美元.(完)

(编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)

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