全球航运: 波罗的海干散货运价指数下跌,受船运活动减少拖累

路透1月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌,因海岬型及巴拿马型船运活动下降.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.1%,至808点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌23点或1.47%,至1,541点.日均获利减少264美元,至8,167美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"远东地区确确实实面临天气问题,澳洲主要矿物装运港口关闭,"船舶经纪商Fearnleys在报告中称.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点,至723点.日均获利下降29美元至5,728美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

超灵便型船舶日均获利下降10美元至7,449美元.灵便型船舶日均获利下降4美元,至7,139美元.(完)