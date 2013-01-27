全球航运: 波罗的海干散货运价指数持续下跌,因船运需求减少

路透1月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第五个交易日下跌,因海岬型及巴拿马型船运需求下降.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.2%,至798点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

该指数自上周五以来累计下跌3.5%.

"干散货运价持续下降,不过中国新年后,该国铁矿石市场新进展或对市场构成支撑,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌21点或1.36%,至1,520点.日均获利减少3%,至7,922美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点,至718点,连续第九个交易日下跌.日均获利下降38美元至5,690美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.