全球航运: 波罗的海干散货运价指数连跌六日,因船运活动淡静

路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第六个交易日下跌,因海岬型及巴拿马型船运活动均保持淡静.

波罗的海乾散货运价指数下跌0.75%,至792点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点或0.86%,至1,507点.日均获利减少137美元,至7,785美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点,至713点,连续第10个交易日下跌.日均获利下降44美元至5,646美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

McQuilling Partners称,本周开局淡静,短期内应为运费造成下行压力.