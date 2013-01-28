全球航运: 波罗的海干散货运价指数连跌六日,因船运活动淡静

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第六个交易日下跌,因海岬型及巴拿马型船运活动均保持淡静.
波罗的海乾散货运价指数下跌0.75%,至792点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点或0.86%,至1,507点.日均获利减少137美元,至7,785美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点,至713点,连续第10个交易日下跌.日均获利下降44美元至5,646美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
McQuilling Partners称,本周开局淡静,短期内应为运费造成下行压力.
超灵便型船舶日均获利下降14美元至7,422美元.灵便型船舶日均获利下降37美元,至7,057美元(完) (翻译 张荻; 审校 李爽)
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