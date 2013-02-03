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亚洲 | 2013年 2月 3日 星期日 09:18 BJT

全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌10日,因船运活动淡静

路透2月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第10个交易日下跌,因船运需求低迷活动淡静.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.32%,至750点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌14点或0.95%,至1,454点.日均获利减少139美元,至7,329美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.本周该指数下跌约3.5%.

ICAP周四在一份报告中称,太平洋和大西洋活动均保持低迷,只有少数跨大西洋往返运输(fixtures).

过去几天,降雨一直抑制铁矿石主要产国澳洲和巴西的船运活动.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1.92%,至664点,连续第14个交易日下跌.日均获利下降108美元至5,257美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

超灵便型船舶日均获利下降20美元至7,135美元.灵便型船舶日均获利下降95美元,至6,707美元(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

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