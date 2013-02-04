全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌11日,因中国春节前船运活动淡静

路透2月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第11个交易日下跌,因中国农历新年将至,船运活动淡静.

波罗的海乾散货运价指数下跌5点,至745点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 上扬7点,至1,461点.日均获利减少13美元,至7,316美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型船运需求料在中国农历新年后改善,受钢铁需求上升的推动.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌11点,至653点,连续第15个交易日下跌.日均获利下降81美元至5,176美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.