全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌11日,因中国春节前船运活动淡静

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透2月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第11个交易日下跌,因中国农历新年将至,船运活动淡静.
波罗的海乾散货运价指数下跌5点,至745点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 上扬7点,至1,461点.日均获利减少13美元,至7,316美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
海岬型船运需求料在中国农历新年后改善,受钢铁需求上升的推动.
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌11点,至653点,连续第15个交易日下跌.日均获利下降81美元至5,176美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
超灵便型船舶日均获利下降15美元至7,120美元.灵便型船舶日均获利下降75美元,至6,632美元(完) (翻译 张荻; 审校 李爽)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。