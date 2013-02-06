全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上涨,中国新年来临之际船运活动增加

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透2月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨,因中国农历新年之前船运活动增加.
波罗的海乾散货运价指数上涨1点,至740点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 上扬18点或1.23%,至1,484点.日均获利增加154美元,至7,416美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
ICAP在一份市场报告中称,太平洋和大西洋地区都有船运活动.
Arctic Securities在一份报告中称,"整体观点是,尽管目前价格较高,但中国新年后随着工厂开工,铁矿石市场将进一步升温."
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨6点,至657点跌.日均获利上升44美元至5,207美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
超灵便型船舶日均获利下降32美元至7,044美元.灵便型船舶日均获利下降111美元,至6,434美元(完) (编译 王丽鑫; 审校 李爽)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。