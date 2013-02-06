全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上涨,中国新年来临之际船运活动增加

路透2月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨,因中国农历新年之前船运活动增加.

波罗的海乾散货运价指数上涨1点,至740点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 上扬18点或1.23%,至1,484点.日均获利增加154美元,至7,416美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

ICAP在一份市场报告中称,太平洋和大西洋地区都有船运活动.

Arctic Securities在一份报告中称,"整体观点是,尽管目前价格较高,但中国新年后随着工厂开工,铁矿石市场将进一步升温."

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨6点,至657点跌.日均获利上升44美元至5,207美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.