全球航运: 波罗的海乾散货运价指数续升,受巴拿马型船运活动升温助推

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透2月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨,因巴拿马型船运输活动升温.
波罗的海乾散货运价指数上涨1.22%至749点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨5.78%至695点.日均获利上升316美元至5,523美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
ICAP在一份报告中称,随着中国春节的临近,周三太平洋船运市场似乎更加热络.
"船运活动继续激增,特别是印度的煤炭运输活动,因为租船方希望加紧运送2月中旬春节假期期间的船货."
ICAP称,继续有来自美国墨西哥湾地区和东海岸的新订单.
波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点至1,481点.日均获利增加98美元,至7,514美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
海岬型船运费在春节后料将上升,因为中国对钢铁的需求将在节后升温.(完) (编译 徐文焰; 审校)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。