全球航运: 波罗的海乾散货运价指数续升,受巴拿马型船运活动升温助推

路透2月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨,因巴拿马型船运输活动升温.

波罗的海乾散货运价指数上涨1.22%至749点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨5.78%至695点.日均获利上升316美元至5,523美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

ICAP在一份报告中称,随着中国春节的临近,周三太平洋船运市场似乎更加热络.

"船运活动继续激增,特别是印度的煤炭运输活动,因为租船方希望加紧运送2月中旬春节假期期间的船货."

ICAP称,继续有来自美国墨西哥湾地区和东海岸的新订单.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点至1,481点.日均获利增加98美元,至7,514美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.