全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马型运价升至年内最高

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨4点,因巴拿马型船运价升至年内最高水准.
波罗的海乾散货运价指数上涨0.53%至751点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨33点至782点,为今年最高水准.日均获利自昨天以来大涨4.4%,来到高位6,226美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
"适逢中国庆祝新年,原本预测本周可能会放缓.情况却不是如此,我们见到增加不少新的货物,尤其是在大西洋船运市场,"船运经纪商Fearnleys在周报中表示.
波罗的海海岬型船运价指数 持平在1,448点.日均获利减少41美元或0.57%,至7,130美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
超灵便型船舶日均获利下降48美元至6,938美元.灵便型船舶日均获利下降46美元,至6,177美元.(完) (编译 戴素萍; 审校 李爽)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。