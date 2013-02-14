全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上涨,巴拿马型运价升至年内最高

路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨4点,因巴拿马型船运价升至年内最高水准.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.53%至751点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨33点至782点,为今年最高水准.日均获利自昨天以来大涨4.4%,来到高位6,226美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

"适逢中国庆祝新年,原本预测本周可能会放缓.情况却不是如此,我们见到增加不少新的货物,尤其是在大西洋船运市场,"船运经纪商Fearnleys在周报中表示.

波罗的海海岬型船运价指数 持平在1,448点.日均获利减少41美元或0.57%,至7,130美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.