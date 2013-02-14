全球航运: 波罗的海干散货运价指数下跌,因海岬型船运活动疲软

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透2月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌3点,因海岬型船运活动仍淡静.
波罗的海乾散货运价指数跌0.4%至748点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
ICAP在报告中表示,海岬型船运市场周三在大西洋和太平洋地区大都淡静.
波罗的海海岬型船运价指数 下跌1.31%,至1,429点.日均获利减少328美元,至6,802美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"一如预期中国春节假期造成远东地区的市场淡静,而且大西洋地区也是如此,"船运经纪商Fearnleys在报告中表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数 则涨3.32%至808点.日均获利增加205美元至6,431美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
ICAP表示,周三巴拿马型船运活动热络,因一些远东办公室在农历新年假期后开始恢复上班.(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。