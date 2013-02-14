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亚洲 | 2013年 2月 15日 星期五 06:40 BJT

全球航运: 波罗的海干散货运价指数下跌,因海岬型船运活动疲软

路透2月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌3点,因海岬型船运活动仍淡静.

波罗的海乾散货运价指数跌0.4%至748点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

ICAP在报告中表示,海岬型船运市场周三在大西洋和太平洋地区大都淡静.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌1.31%,至1,429点.日均获利减少328美元,至6,802美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"一如预期中国春节假期造成远东地区的市场淡静,而且大西洋地区也是如此,"船运经纪商Fearnleys在报告中表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数 则涨3.32%至808点.日均获利增加205美元至6,431美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

ICAP表示,周三巴拿马型船运活动热络,因一些远东办公室在农历新年假期后开始恢复上班.(完) (编译 戴素萍; 审校 张涛)

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