全球航运: 波罗的海干散货运价指数下跌,因海岬型船运活动疲软

路透2月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌3点,因海岬型船运活动仍淡静.

波罗的海乾散货运价指数跌0.4%至748点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

ICAP在报告中表示,海岬型船运市场周三在大西洋和太平洋地区大都淡静.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌1.31%,至1,429点.日均获利减少328美元,至6,802美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"一如预期中国春节假期造成远东地区的市场淡静,而且大西洋地区也是如此,"船运经纪商Fearnleys在报告中表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数 则涨3.32%至808点.日均获利增加205美元至6,431美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.