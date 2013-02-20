全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌第三日,因海岬型船需求下降

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透2月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌,因海岬型船需求连续第三天下降.
波罗的海乾散货运价指数跌3点至735点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 下跌1.6%,至1,355点.日均获利减少5.3%或313美元,至5,562美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"运费进一步下降,因有传闻称大西洋海岬型船船运活动非常低.海岬型船现货日运费降500美元至5,900美元,因有谣传称澳洲至中国的运费进一步承压,"RS Platou Markets周三在报告中表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数 则涨16点至875点.日均获利增加133美元或1.9%至6,978美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.(完) (编译 李爽; 审校 孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。