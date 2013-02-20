全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌第三日,因海岬型船需求下降

路透2月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌,因海岬型船需求连续第三天下降.

波罗的海乾散货运价指数跌3点至735点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌1.6%,至1,355点.日均获利减少5.3%或313美元,至5,562美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"运费进一步下降,因有传闻称大西洋海岬型船船运活动非常低.海岬型船现货日运费降500美元至5,900美元,因有谣传称澳洲至中国的运费进一步承压,"RS Platou Markets周三在报告中表示.