全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上升,因巴拿马型船运费上涨

路透2月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上升,因巴拿马型船运费上涨.

波罗的海乾散货运价指数涨2点或0.27%至737点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨17点或1.94%,至892点.日均获利增加134美元至7,112美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌0.81%,至1,344点.日均获利减少179美元,至5,383美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一,船舶经纪商称其价格走势仍是影响干散货运价的一个重要因素.

"我们认为铁矿石价格下跌应对海岬型船运费有利,过去四年铁矿石降价导致运费大涨,不过涨幅逐渐下降,凸显出运力供应过剩,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.