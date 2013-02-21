全球航运: 波罗的海乾散货运价指数上升,因巴拿马型船运费上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上升,因巴拿马型船运费上涨.
波罗的海乾散货运价指数涨2点或0.27%至737点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨17点或1.94%,至892点.日均获利增加134美元至7,112美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
波罗的海海岬型船运价指数 下跌0.81%,至1,344点.日均获利减少179美元,至5,383美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一,船舶经纪商称其价格走势仍是影响干散货运价的一个重要因素.
"我们认为铁矿石价格下跌应对海岬型船运费有利,过去四年铁矿石降价导致运费大涨,不过涨幅逐渐下降,凸显出运力供应过剩,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.
灵便型船舶日均获利上涨6美元至6,114美元.超灵便型船舶日均获利上涨113美元,至7,376美元.(完) (编译 王丽鑫; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。