全球航运: 波罗的海乾散货运价指数下跌,因海岬型船运费续降

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透2月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌,因海岬型船费率继续下滑.
波罗的海乾散货运价指数跌2点或0.27%至741点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数 下跌32点或2.42%,至1,291点.日均获利减少364美元至4,724美元,触及今年低点.日均获利曾在1月21日升至9,010美元高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"哥伦比亚煤矿工人举行罢工以及西澳洲外海上的气旋,令货运量减少,施压海岬型船舶运费,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal称.
铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一,船舶经纪商称其价格走势仍是影响干散货运价的一个重要因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨17点或1.84%,至939点.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.
灵便型船舶日均获利上涨72美元至6,235美元.超灵便型船舶日均获利上涨103美元,至7,674美元.(完) (编译 王兴亚; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。