全球航运: 波罗的海乾散货运价指数下跌,因海岬型船运费续降

路透2月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌,因海岬型船费率继续下滑.

波罗的海乾散货运价指数跌2点或0.27%至741点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌32点或2.42%,至1,291点.日均获利减少364美元至4,724美元,触及今年低点.日均获利曾在1月21日升至9,010美元高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"哥伦比亚煤矿工人举行罢工以及西澳洲外海上的气旋,令货运量减少,施压海岬型船舶运费,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal称.

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一,船舶经纪商称其价格走势仍是影响干散货运价的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨17点或1.84%,至939点.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.