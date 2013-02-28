全球航运：波罗的海乾散货运价指数扬升，受巴拿马型和小型船舶运费上升支撑

路透2月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四扬升，受巴拿马型船和较小型船舶运费上升支撑。

波罗的海乾散货运价指数涨12点或1.61%至757点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨29点或3.02%，至990点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨240美元，至7,917美元。

RS Platou Markets的分析师Frode Morkedal表示，南美谷物预计丰产推高巴拿马型船运需求，进而支撑运费。

本月稍早，美国农业部将其对巴西大豆产量的预估提高100万吨，巩固了巴西作为新的全球最大大豆生产与出口国的地位。除大豆外，巴西还将超越美国成为最大的玉米出口国。

灵便型和和超灵便型船舶日均获利分别上涨至6,500和7,984美元。

不过波罗的海海岬型船运价指数 跌1.19%，至1,249点。日均获利减少169美元至4,278美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响干散货运价的一个重要因素。(完)