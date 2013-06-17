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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 06:36 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升八日，因海岬型和巴拿马型船运费上升

路透6月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第八个交易日上升，受助于海岬型船和巴拿马型船运费上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨25点，或2.78%，至925点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬51点或3.32%至1,588点。日均获利增加649美元至8,276美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升19点或2.21%，至878点。日均获利上升148美元至6,993美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“目前货物及铁矿石市场可能在自行上涨，有更多交易员入市等候进一步上扬，尤其是铁矿石港口库存和钢铁厂库存低于正常水平，”ANZ Research分析师Mark Pervan在一份报告中指出。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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