全球航运：波罗的海乾散货运价指数跳涨，升至逾六个月高点

路透6月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二跳升4%，至逾六个月最高，因大西洋和太平洋船运活动上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨37点至962点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬86点或5.42%至1,674点。日均获利增加1,084美元至9,360美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升14点或1.59%，至892点。日均获利上升114美元至7,107美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。