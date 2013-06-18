全球航运：波罗的海乾散货运价指数跳涨，升至逾六个月高点

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透6月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二跳升4%，至逾六个月最高，因大西洋和太平洋船运活动上升。
波罗的海乾散货运价指数 上涨37点至962点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬86点或5.42%至1,674点。日均获利增加1,084美元至9,360美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升14点或1.59%，至892点。日均获利上升114美元至7,107美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“如果我们继续看到载货返航船货预定增加，加之巴西/中国订单维持稳定，那么涨势本周将继续，”法国船运经纪商BRS表示。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。
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