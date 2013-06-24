全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新年内高位，因铁矿石需求增加

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透6月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一触及年内新高，因铁矿石需求增加推升海岬型船运费。
波罗的海乾散货运价指数 上涨35点或3.41%至1,062点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大涨90点或4.94%至1,912点。日均获利增加1,094美元至新高12,158美元，较上周五水准提高近10%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点或1.08%，至937点。日均获利上升74美元至7,451美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“海岬行船费率走坚正值铁矿石买兴升温之时，”RS Platou Markets分析师Frode Morkedal指出。
“运费上涨的主要地区是大西洋航线，因为近期巴西铁矿石出口增加，而走大西洋航线的海岬型船本就不多，因此船只供应紧张。”（完） (编译 徐文焰；审校 于春红)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。