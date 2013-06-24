全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新年内高位，因铁矿石需求增加

路透6月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一触及年内新高，因铁矿石需求增加推升海岬型船运费。

波罗的海乾散货运价指数 上涨35点或3.41%至1,062点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨90点或4.94%至1,912点。日均获利增加1,094美元至新高12,158美元，较上周五水准提高近10%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点或1.08%，至937点。日均获利上升74美元至7,451美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“海岬行船费率走坚正值铁矿石买兴升温之时，”RS Platou Markets分析师Frode Morkedal指出。