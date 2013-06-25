全球航运：波罗的海乾散货运价指数继续扬升，大西洋航线海岬型船活动升温

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透6月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二进一步上扬，主要受到大西洋航线海岬型船船运活动升温推动。
波罗的海乾散货运价指数 上涨28点或2.64%，至1,090点的年内新高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升47点或2.46%至1,959点，今年以来已攀升约59%。日均获利增加723美元至今年新高12,881美元，在过去几周中上涨超过一倍，得益于铁矿石需求增加。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
“我们预计在巴西铁矿石出口增长以及船只供应增长放慢的情况下，(海岬型船)费率在今年第四季前会出现季节性上涨，”RS Platou Markets分析师Herman Hildan在报告中写道。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升22点或2.35%，至959点。日均获利上升173美元至7,624美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。（完） (编译 徐文焰；审校 于春红)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选