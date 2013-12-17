全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落近3%，因海峡型费率急跌逾6%

路透12月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二走低，因海岬型船运费重挫逾6%。

乾散货运价指数急跌67点，或2.92%，至2,225点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫247点，至3,818点。日均获利减少1,927美元，至34,412美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌57点，或2.74%，至2,025点。日均获利降465美元，至16,147美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

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