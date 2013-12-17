全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落近3%，因海峡型费率急跌逾6%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二走低，因海岬型船运费重挫逾6%。
乾散货运价指数急跌67点，或2.92%，至2,225点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 重挫247点，至3,818点。日均获利减少1,927美元，至34,412美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌57点，或2.74%，至2,025点。日均获利降465美元，至16,147美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。