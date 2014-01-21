全球航运：波罗的海乾散货运价指数大跌，因海岬型船获利重挫

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透1月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，因中国需求疲弱，海岬型船舶获利重挫。
乾散货运价指数大跌59点，或4.13%，至1,369点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 重挫5.24%，或109点，至1,973点。日均获利急降1,731美元或11.11%，至13,848美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或1.42%，至1,530点。日均获利降175美元或1.41%，至12,204美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。