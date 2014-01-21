全球航运：波罗的海乾散货运价指数大跌，因海岬型船获利重挫

路透1月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，因中国需求疲弱，海岬型船舶获利重挫。

乾散货运价指数大跌59点，或4.13%，至1,369点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫5.24%，或109点，至1,973点。日均获利急降1,731美元或11.11%，至13,848美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或1.42%，至1,530点。日均获利降175美元或1.41%，至12,204美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

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