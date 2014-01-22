全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船和巴拿马型船需求疲弱

路透1月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船舶和巴拿马型船需求疲弱。

乾散货运价指数大跌47点，或3.43%，至1,322点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

GHS Securities分析师Omar Nokta表示，因季节性常态和中国农历新年因素，干散货市场继续放缓。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫4.71%，或93点，至1,880点。日均获利急降1,258美元，至12,590美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌34点，或2.22%，至1,496点。日均获利降275美元，至11,929美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

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