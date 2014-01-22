全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船和巴拿马型船需求疲弱

中国已公布经济指标--5月4日
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透1月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船舶和巴拿马型船需求疲弱。
乾散货运价指数大跌47点，或3.43%，至1,322点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
GHS Securities分析师Omar Nokta表示，因季节性常态和中国农历新年因素，干散货市场继续放缓。
波罗的海海岬型船运价指数 重挫4.71%，或93点，至1,880点。日均获利急降1,258美元，至12,590美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌34点，或2.22%，至1,496点。日均获利降275美元，至11,929美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
路透上海5月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9045元附近，较上日贬值约153点。