全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下滑

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透1月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船舶和巴拿马型船运费下滑。
乾散货运价指数下跌25点，或1.97%，至1,246点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫52点，或2.93%，至1,723点。日均获利下降520美元，至11,128美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌31点，或2.11%，至1,437点。日均获利降250美元，至11,460美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”