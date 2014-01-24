全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下滑

路透1月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船舶和巴拿马型船运费下滑。

乾散货运价指数下跌25点，或1.97%，至1,246点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫52点，或2.93%，至1,723点。日均获利下降520美元，至11,128美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。