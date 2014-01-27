版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 22:57 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降

路透1月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因大型船舶运费下滑。

乾散货运价指数下跌29点，或2.33%，至1,217点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫50点，或2.9%，至1,673点。日均获利下降602美元，至10,006美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌24点，或1.67%，至1,413点。日均获利降192美元，至11,268美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校　李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐