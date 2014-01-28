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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 22:19 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费大跌超过5%

路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二继续下跌，因海岬型船运费大跌超过5%。

乾散货运价指数下跌40点，或3.29%，至1,117点，今年迄今该指数已经重挫约45%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫96点，至1,577点。日均获利下降979美元，至9,027美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1.84%，或26点，至1,387点。日均获利降203美元，至11,065美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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