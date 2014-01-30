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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 23:52 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国春节前载运需求下降

路透1月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因因中国春节前载运需求下降。

乾散货运价指数下跌21点，或1.83%，至1,127点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌0.26%，至1,527点。日均获利下降54美元，至8,428美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1.61%，至1,347点。日均获利降174美元，至10,748美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校　李军)
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