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货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 23:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降

路透1月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降。

乾散货运价指数下跌17点，或1.51%，至1,110点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，或0.2%，至1,524点。日均获利下降165美元，至8,263美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或0.74%，至1,337点。日均获利降85美元，至10,663美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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