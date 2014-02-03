全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一续跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降。
乾散货运价指数下跌17点，或1.53%，至1,093点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌8点，或0.52%，至1,516点。日均获利下降287美元，至7,976美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，或0.82%，至1,326点。日均获利降87美元，至10,576美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。