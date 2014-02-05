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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 23:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费攀升

路透2月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三止住连续11日的跌势上涨，因海岬型船运费上升。

乾散货运价指数上涨2点，或0.18%，至1,084点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升31点，或2.05%，至1,544点。日均获利上升309美元，至8,221美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点，或0.46%，至1,307点。日均获利降51美元，至10,429美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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