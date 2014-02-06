全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因海岬型船运费上涨

路透2月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船运费上升。

乾散货运价指数上涨6点，或0.55%，至1,092点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升31点，或2.01%，至1,575点。日均获利上升334美元，至8,555美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。