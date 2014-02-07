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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 23:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型船运费下滑

路透2月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因巴拿马型船运费下滑。

乾散货运价指数下跌1点，或0.09%，至1,091点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升13点，或0.83%，至1,588点。日均获利上升102美元，至8,657美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点，或0.23%，报1,304点。日均获利下降15美元，至10,417美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校　李军)
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