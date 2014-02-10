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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 23:35 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因大型船舶运费反弹

路透2月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因巴拿马型船和海海岬型船运费反弹。

乾散货运价指数升5点，或0.46%，至1,096点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升23点，或1.45%，至1,611点。日均获利上升211美元，至8,868美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.08%，报1,305点。日均获利升10美元，至10,427美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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