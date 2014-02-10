全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因大型船舶运费反弹

《汇市简讯》英镑/美元低位1.2915存在支撑，之前英国GDP数据逊于预期
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
路透2月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因巴拿马型船和海海岬型船运费反弹。
乾散货运价指数升5点，或0.46%，至1,096点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 攀升23点，或1.45%，至1,611点。日均获利上升211美元，至8,868美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.08%，报1,305点。日均获利升10美元，至10,427美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1 6:51时，1港元=0.88653人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.88 5.08 1.08 建设银行 5.98 6.32 1.07 中国银行 3.59 3.77 1.07 农业银行 3.38
路透北京4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至4月26日，共有132家合格 境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，仍与上月底持平。 虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自2015年3月以后，外管局已连续25个月没有新批Q DII额度。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 2 中国工商银行股份有限公司 2014.12.28 3.00 3 东亚银行(中国)有限公司 2014.12.28 2.00 4 交通银行股份有限公司 2006.07.27 5.00 5 中国建设银行股份有限公司 2014.12.28 5.00 6 汇丰银行（中国）有限公司 2006.08.07 34.00 7 招商银行股份有限公司